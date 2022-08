Comandi dirigenti scolastici e docenti 2022 23 | aggiornato l’elenco degli enti beneficiari PDF

Ufficio Scolastico Regionale Liguria |

... fino a mettere una taglia sulla sua testa e su quella di altri altibolivariani come '... se quel giorno si è prodotto un piccolo scarto nel previsto posizionamento degli altie del ......politici. Calenda come ' il capo della sinistra ' Dice " Quello me lo levi, quello fuori, questa posizione a me non va bene ". Scusa Calenda ma nei sondaggi hai il 3 per cento e... Assegnazioni e comandi per dirigenti scolastici | Ufficio Scolastico Regionale Liguria Firmata l'ordinanza che stabilisce i nuovi comandanti. Tra promozioni e declassamenti, ecco la nuova catena di comando disegnata (per l'ultima volta) da Ugo Angeloni ...