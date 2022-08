Calciomercato Lazio: Acerbi dubbioso sul passaggio al Monza (Di lunedì 8 agosto 2022) Calciomercato Lazio: Acerbi, fuori dai piani di Sarri, non è pienamente convinto del Monza come destinazione La Lazio e il Monza stanno discutendo il passaggio di Francesco Acerbi ai lombardi. Secondo quanto riportato dal Messaggero, mentre tra i due club c’è un intesa di massima, rimane da convincere il calciatore. Per quanto fuori dai piani di Sarri e consapevole di essere in uscita, il difensore rimane scettico sul Monza e preferirebbe un club che giochi le coppe o che abbia ambizioni europee. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022), fuori dai piani di Sarri, non è pienamente convinto delcome destinazione Lae ilstanno discutendo ildi Francescoai lombardi. Secondo quanto riportato dal Messaggero, mentre tra i due club c’è un intesa di massima, rimane da convincere il calciatore. Per quanto fuori dai piani di Sarri e consapevole di essere in uscita, il difensore rimane scettico sule preferirebbe un club che giochi le coppe o che abbia ambizioni europee. L'articolo proviene da Calcio News 24.

