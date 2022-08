Al via lo sconto del 20% sui mezzi pubblici per chi lavora a Milano: come funziona e chi può ottenerlo (Di lunedì 8 agosto 2022) Per incoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico, ottenendo vantaggi sia sul traffico che sull’ambiente, il Comune di Milano ha deciso di offrire una serie di agevolazioni nell’acquisto degli abbonamenti annuali della Atm. Il Comune coprirà il 20 per cento della tariffa prevista per l’abbonamento annuale urbano integrato con il servizio ferroviario, a cui si potranno aggiungere altri servizi, come il bike sharing comunale (BikeMi) e il sistema di parcheggi di interscambio gestiti da Atm. A poter beneficiare dell’iniziativa saranno i dipendenti di aziende private, enti pubblici e associazioni di categoria che hanno aderito o aderiranno al sistema di acquisti tramite aziende, il cosiddetto key-account. Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2023. Questa iniziativa, per cui è stato stanziato più di un milione e ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) Per incoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico, ottenendo vantaggi sia sul traffico che sull’ambiente, il Comune diha deciso di offrire una serie di agevolazioni nell’acquisto degli abbonamenti annuali della Atm. Il Comune coprirà il 20 per cento della tariffa prevista per l’abbonamento annuale urbano integrato con il servizio ferroviario, a cui si potranno aggiungere altri servizi,il bike sharing comunale (BikeMi) e il sistema di parcheggi di interscambio gestiti da Atm. A poter beneficiare dell’iniziativa saranno i dipendenti di aziende private, entie associazioni di categoria che hanno aderito o aderiranno al sistema di acquisti tramite aziende, il cosiddetto key-account. Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2023. Questa iniziativa, per cui è stato stanziato più di un milione e ...

