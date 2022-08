Accordo Sky-DAZN: cos’è e come funziona (Di lunedì 8 agosto 2022) A pochi giorni dal fischio d’inizio della Serie A, la pay-tv si allea per venire incontro alle esigenze degli appassionati. Oggi 8 agosto entra in vigore l’Accordo Sky-DAZN, la nuova partnership che integra, almeno parzialmente, le due piattaforme. Con Sky si potrà vedere DAZN, e viceversa, salvo determinati requisiti. Inoltre, sono previsti degli extra, per migliorare l’esperienza dell’utente. Accordo Sky-DAZN: come funziona? L’Accordo prevede che l’app di DAZN sia disponibile su SkyQ, selezionabile attraverso il telecomando o attraverso il comando vocale. Insomma, funziona in maniera diversa rispetto a TIMVision, che permette di avere accesso al servizio di streaming attraverso un singolo abbonamento che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 agosto 2022) A pochi giorni dal fischio d’inizio della Serie A, la pay-tv si allea per venire incontro alle esigenze degli appassionati. Oggi 8 agosto entra in vigore l’Sky-, la nuova partnership che integra, almeno parzialmente, le due piattaforme. Con Sky si potrà vedere, e viceversa, salvo determinati requisiti. Inoltre, sono previsti degli extra, per migliorare l’esperienza dell’utente.Sky-? L’prevede che l’app disia disponibile su SkyQ, selezionabile attraverso il telecomando o attraverso il comando vocale. Insomma,in maniera diversa rispetto a TIMVision, che permette di avere accesso al servizio di streaming attraverso un singolo abbonamento che ...

