Acciughe | il metodo furbo per cuocerle senza ungere la padella

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 agosto 2022) Se siete alla ricerca di uno straordinarioper cuocere lené sporcare la, state per conoscere quello che vi cambierà la vita! Una ricetta leggerissima e veloce, facile da digerire e davvero squisito proprio perché il pesce manterrà il suo gusto invariato. Il trucco consiste semplicemente in un cartoccio realizzato con la carta da forno che mantiene inalterati i succhi presenti negli alimenti e li trasforma in un condimento perfetto. Un goccio d’olio, rigorosamente extravergine, ovviamente d’oliva, una presa di sale e il vostro antipasto o secondo è pronto in un attimo, accompagnatelo con un’insalata di stagione, sarà un pasto completo e salutare. Una volta pronte, irroratele con un po’ di limone e decoratele con un pizzico di origano. Provate, poi, a variare i tipi ...