Aborto | in Bergamasca 553 interventi in 6 mesi | 1 su 2 con la pillola A chiederlo donne over 30

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 agosto 2022) Quasi tre interruzioni volontarie di gravidanza (Ivg) al giorno: sono 553 quelle gestite nei primi seidell’anno negli ospedali pubblici dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dell’Asst Bergamo Est di Seriate e Ovest di Treviglio. Al Papa Giovanni, in particolare, se ne contano 236: il 70% di quelle registrate nell’intero arco del 2021. Un numero – in attesa che termini l’anno solare per un confronto più completo – in controtendenza con quanto avviene a livello lombardo e nazionale, dove le Ivg continuano a scendere: per una maggiore consapevolezza sulla contraccezione e, in parte, per l’aumento delle vendite dei contraccettivi di emergenza, le cosiddette “del giorno dopo” e “dei 5 giorni dopo”. Se negli Usa la sentenza con la quale la Corte Suprema ha abolito il diritto all’è destinata a ...