“Abortire non è un lusso | è straziante Legge da tutelare e si investa in prevenzione”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 agosto 2022) “Spesso mi chiedo: chi redige le leggi o le contesta, si è mai trovato in condizione di doverle rispettare o pagarne le conseguenze?”. Elena Rota, medico chirurgo, specialista in ginecologia ed ostetricia, Sessuologa clinica, bergamasca che lavora a Sion, in Svizzera, si è sempre confrontata con la194 e il tema dell’aborto. “Fortunatamente – scrive in una lettera inviata alla redazione di Bergamonews – non succede ogni giorno, ma spesso mi trovo davanti donne di ogni età che mi chiedono di interrompere la loro gravidanza per i motivi più svariati. Forse quelli che ritengono che il ‘diritto alla vita sia sacrosanto’ non si rendono conto che non è mai facile dire ‘voglio interrompere la gravidanza’. Non è una scelta che si prende allara, non è un capriccio. Non è una passeggiata. Guardando negli occhi queste persone si vede la tristezza, la ...