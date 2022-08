Ultime Notizie Roma del 07-08-2022 ore 20:10 (Di domenica 7 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Dammi trovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri in apertura questa notte circa 60 raggi di tipo grande sono caduto in Ucraina sugli insediamenti costieri intorno al da policia quaranta dei quali su un villaggio sulla sponda nord del fiume di Nitro a soli 10 km dalla centrale nucleare ritornato su telegram il capo dell’amministrazione militare sono state danneggiate case edifici condutture e reti elettriche due persone sono rimaste ferite Una delle quali un uomo di 64 anni è in ospedale con gravi andiamo a casa l’operazione Breaking Dawn continuerà per quanto necessario ha detto il premier israeliano stiamo agendo in maniera mirata è responsabile aggiunto dopo aver ringraziato l’esercito della sua opera da rendere minimi anni per coloro che non sono coinvolti all’inizio del terzo giorno ... Leggi su romadailynews (Di domenica 7 agosto 2022)dailynews radiogiornale Dammi trovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri in apertura questa notte circa 60 raggi di tipo grande sono caduto in Ucraina sugli insediamenti costieri intorno al da policia quaranta dei quali su un villaggio sulla sponda nord del fiume di Nitro a soli 10 km dalla centrale nucleare ritornato su telegram il capo dell’amministrazione militare sono state danneggiate case edifici condutture e reti elettriche due persone sono rimaste ferite Una delle quali un uomo di 64 anni è in ospedale con gravi andiamo a casa l’operazione Breaking Dawn continuerà per quanto necessario ha detto il premier israeliano stiamo agendo in maniera mirata è responsabile aggiunto dopo aver ringraziato l’esercito della sua opera da rendere minimi anni per coloro che non sono coinvolti all’inizio del terzo giorno ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - sole24ore : Ucraina, ultime notizie. Partite altre 4 navi, anche quella per l’Italia - SkyTG24 : Governo, verso le #elezioni, #Calenda: 'Non intendo andare avanti con alleanza con Pd.' LIVE - SampNews24 : #Murillo-#Trabzonspor, contatti con la #Sampdoria: difensore indeciso - albertomura : ULTIME NOTIZIE Letta dice no a un ritorno con M5S. -