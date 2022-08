Trovare le coperture per le pensioni a mille euro non è così semplice (Di domenica 7 agosto 2022) Di fronte alle stime di costo molto elevate per aumentare le pensioni a mille euro, Forza Italia risponde proponendo l’abolizione del Reddito di cittadinanza e la riduzione della spesa pubblica. Ma non è così semplice. di Massimo Taddei (Fonte: lavoce.info) Domenica 31 agosto, l’ex Presidente del Parlamento europeo e dirigente di Forza Italia Antonio Tajani è stato intervistato all’interno del programma Mezz’ora in più da Lucia Annunziata. Durante l’intervista, Annunziata ha riportato le stime presentate su questo sito sul costo dell’aumento della pensione minima a mille euro per tredici mensilità per tutti i pensionati italiani proposto da Silvio Berlusconi. Nel precedente articolo abbiamo mostrato come la misura avrebbe un costo molto elevato (circa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Di fronte alle stime di costo molto elevate per aumentare le, Forza Italia risponde proponendo l’abolizione del Reddito di cittadinanza e la riduzione della spesa pubblica. Ma non è. di Massimo Taddei (Fonte: lavoce.info) Domenica 31 agosto, l’ex Presidente del Parlamentopeo e dirigente di Forza Italia Antonio Tajani è stato intervistato all’interno del programma Mezz’ora in più da Lucia Annunziata. Durante l’intervista, Annunziata ha riportato le stime presentate su questo sito sul costo dell’aumento della pensione minima aper tredici mensilità per tutti i pensionati italiani proposto da Silvio Berlusconi. Nel precedente articolo abbiamo mostrato come la misura avrebbe un costo molto elevato (circa ...

ilfattoblog : Trovare le coperture per le pensioni a mille euro non è così semplice - dimmichipaga : RT @info_tornato: @CottarelliCPI Ecco, a proposito. Potresti rispolverare le tue proposte di taglio della spesa pubblica per trovare le cop… - info_tornato : @CottarelliCPI Ecco, a proposito. Potresti rispolverare le tue proposte di taglio della spesa pubblica per trovare… - EdusseDaTorre : @marattin Le coperture! La favola delle coperture per trovare i soldi, scarsi, da spendere. Poi un giorno le BC cr… - pessiong1 : @pdnetwork @EnricoLetta Contate di trovare le coperture tassando casa e risparmio? -