Traffico Roma del 07-08-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 agosto 2022) Luceverdebentrovato nuovo aggiornamento da Simona Cerchiara altro pomeriggio di incendi a nord diun incendio sulla strada Tiberina possibili chiusure e difficoltà di circolazione auto da poco l’incendio in via di Salone all’altezza della via Collatina è aperta la strada ora percorribile nel frattempo i rientri ain arrivo dal mare dai laghi e dalle autostrade sulla Cassia bis nei pressi del raccordo sulla A1 diramazione dinordtra Castelnuovo e raccordo a sud dicode sulla Pontina e sulla via Appia in quest’ultimo caso anche disagi per lavori Questa mattina sulla tangenziale chiusa l’uscita di Corso Francia in direzione Pineta Sacchetti via Cassia questa sera 20:45 all’Olimpico l’amichevoleShakhtar ...