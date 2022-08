Toronto scopre Insigne | primo gol nella notte e 4-3 a Nashville

(Di domenica 7 agosto 2022)finalmente Lorenzo, che è riuscito a sbloccarsi con la sua nuova squadra: il gol è subito decisivo Un 4-3 aper continuare come si deve.un altro successo perche, finalmente, ha visto anche la prima rete ufficiale di Lorenzocon la nuova maglia. Un classico tiro a giro poi risultato decisivo ai fini del risultato e la gioia di non avere più quel peso di doversi sbloccare addosso. Il terzo gol per i canadesi è stato invece segnato da Bernardeschi, che continua nel suo ottimo momento di forma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nel mezzo anche le esperienze di chi vive all'estero, ao in Svizzera . Colpisce in ... Ed è così che siche il gender può davvero liberare tutt.... un contadino che all'improvvisoun uovo misterioso che, quando si schiuderà, porterò alla ... Mary's Hospital didevono affrontare le montagne russe emotive dell'assistenza ... Insigne scopre un Toronto allo sbando: è penultimo in classifica (ma non può retrocedere) Prima della finale della Canadian Championship contro il Vancouver, l'ex capitano del Napoli segna così e sui canali social del suo nuovo club si divertono. Fonte: Toronto FC ...