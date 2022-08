Torino, interesse per Denayer e Vlasic (Di domenica 7 agosto 2022) Come riportato da Sky Sport, il Torino sarebbe interessato a Denayer, svincolato, e a Vlasic, attualmente al West Ham. Al primo è stato... Leggi su calciomercato (Di domenica 7 agosto 2022) Come riportato da Sky Sport, ilsarebbe interessato a, svincolato, e a, attualmente al West Ham. Al primo è stato...

MangelaVilo : @Dispe1Sognatore @letsenjoylife1 io non credo stavolta alla malafede: di un gruppo di amici è stata notata una sola… - Leonard74256242 : Interesse della Roma per Schouten. C’è anche il Torino sul giocatore con un offerta ufficiale al Bologna di 8 mln.… - iljackmora : RT @CorriereGranata: ???? interesse concreto per #Schouten del #Bologna. Il #Torino ha già formulato un’offerta di 8M ai felsinei, come confe… - Cucciolina96251 : RT @CorriereGranata: ???? interesse concreto per #Schouten del #Bologna. Il #Torino ha già formulato un’offerta di 8M ai felsinei, come confe… - Robertoro80 : RT @CorriereGranata: ???? interesse concreto per #Schouten del #Bologna. Il #Torino ha già formulato un’offerta di 8M ai felsinei, come confe… -