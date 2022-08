“Ti faccio un c… così!”. Luca Argentero perde la pazienza in vacanza: la rabbia davanti ai fotografi (Di domenica 7 agosto 2022) Luca Argentero è una furia coi paparazzi. “Ti faccio un c… così”, questo avrebbe detto l’attore ad alcuni fotografi scandalistici in cerca di qualche scatto del famoso e amato attore. Non è la prima volta che Doc se la prende coi fotografi, ma stavolta è successo di fronte alla sua famiglia. Siamo a Forte dei Marmi, dove l’attore si è ritagliato qualche giorno di vacanza con la moglie Cristina Marino e la figlia Nina Speranza, che oggi ha due anni. Lo sappiamo fin troppo bene, l’attore è da sempre molto riservato e geloso della sua privacy. Così, appena ha visto di nuovo i paparazzi di fronte alla figlia ha perso di nuovo la testa. Argentero si è arrabbiato quando si è accorto che i fotografi continuavano a scattare senza lasciare ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 agosto 2022)è una furia coi paparazzi. “Tiun c… così”, questo avrebbe detto l’attore ad alcuniscandalistici in cerca di qualche scatto del famoso e amato attore. Non è la prima volta che Doc se la prende coi, ma stavolta è successo di fronte alla sua famiglia. Siamo a Forte dei Marmi, dove l’attore si è ritagliato qualche giorno dicon la moglie Cristina Marino e la figlia Nina Speranza, che oggi ha due anni. Lo sappiamo fin troppo bene, l’attore è da sempre molto riservato e geloso della sua privacy. Così, appena ha visto di nuovo i paparazzi di fronte alla figlia ha perso di nuovo la testa.si è arto quando si è accorto che icontinuavano a scattare senza lasciare ...

