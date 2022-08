Se ti fidi del tuo sesto senso fai bene: la scienza conferma (Di domenica 7 agosto 2022) Prendere delle decisioni nella vita non è mai semplice, sopratutto quando queste riguardano i cambiamenti, i sentimenti e le persone. È proprio in questi momenti che ci troviamo ad affrontare quello che è il dilemma più grande di sempre: seguire l’istinto o la ragione? Prendere decisioni di pancia o ragionare a lungo? Se da giovani ci siamo concessi il lusso di seguire le sensazioni, da adulti abbiamo imparato che spesso razionalizzare quello che proviamo è la scelta migliore per non cedere agli impulsi e non commettere errori di cui poi potremmo pentirci. E allora come mai, poi, le nostre sensazioni iniziali spesso si rivelate giuste? La verità è che quel sesto senso che spesso abbiamo cercato di mettere a tacere, in realtà, aveva ragione. E no, non si tratta di magia o di poteri soprannaturali, ma di una particolare capacità che ci appartiene e che ... Leggi su dilei (Di domenica 7 agosto 2022) Prendere delle decisioni nella vita non è mai semplice, sopratutto quando queste riguardano i cambiamenti, i sentimenti e le persone. È proprio in questi momenti che ci troviamo ad affrontare quello che è il dilemma più grande di sempre: seguire l’istinto o la ragione? Prendere decisioni di pancia o ragionare a lungo? Se da giovani ci siamo concessi il lusso di seguire le sensazioni, da adulti abbiamo imparato che spesso razionalizzare quello che proviamo è la scelta migliore per non cedere agli impulsi e non commettere errori di cui poi potremmo pentirci. E allora come mai, poi, le nostre sensazioni iniziali spesso si rivelate giuste? La verità è che quelche spesso abbiamo cercato di mettere a tacere, in realtà, aveva ragione. E no, non si tratta di magia o di poteri soprannaturali, ma di una particolare capacità che ci appartiene e che ...

AvoiceBe : RT @FRANCOMARCELL12: @luxhomeitaliauk @matteorenzi Non ti fidi perché: 1° sei un 5 stelle per cui ripeti a pappagallo senza informarti , 2°… - Leoncina1971 : Ti fidi del segreto militare? E allora non capisci un cazzo! - FRANCOMARCELL12 : @luxhomeitaliauk @matteorenzi Non ti fidi perché: 1° sei un 5 stelle per cui ripeti a pappagallo senza informarti ,… - MaNaki80420817 : @GiorgiaMeloni @Capezzone Certo che se ti appoggi a Capezzone sei fritta proprio. Ma veramente ti fidi della parola del padano? - Salciapp : @peppeprovenzano @EnricoLetta Disastro purtroppo. Ammettiamo che questa strategia del Circo Togni funzioni e il cen… -