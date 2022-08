Moto3 | Foggia trionfa a Silverstone | “Incredibile | ora ultima parte di stagione Ultimo giro? Ho dato tutto”

(Di domenica 7 agosto 2022) Grande vittoria di Dennisnel Gran Premio di Gran Bretagna 2022 di, anin scena sul circuito di. L’azzurro del team Leopard si è imposto al termine di una gara tiratissima e decisa in volata di gruppo nelle ultime curve. “Il nostro obiettivo era tornare sul podio dopo la sfortuna delle ultime gare, mi sento alla grande – ha affermatoa caldo dopo l’arrivo – Adesso ci concentriamo sull’di, devo ringraziareil team perchè abbiamo fatto un lavoro. Nell’ho cercato di dare, non avevo mai vinto qui e ringrazio anche la mia famiglia e gli amici.” L’ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI GRAN ...

FabrizioFattori : RT @SkySportMotoGP: ???? A SILVERSTONE VITTORIA DI DENNIS FOGGIA ? Tante cadute nel finale I RISULTATI ? - fra_sempru : RT @TraversoLunedi: Dennis #Foggia conquista l’ottava vittoria in #Moto3, eguagliando Vinales, Rins e Martin. Sale inoltre, per la ventesim… - infoitsport : Moto: Gp Gran Bretagna, Foggia trionfa nelle Moto3 - Gazzetta_it : GP Silverstone Moto3: Foggia vince e riapre il mondiale. Garcia e Guevara k.o. - MarcoRomildo : RT @SkySportMotoGP: ???? A SILVERSTONE VITTORIA DI DENNIS FOGGIA ? Tante cadute nel finale I RISULTATI ? -

Si corre a Silverstone il GP di Gran Bretagna. Ingrande rimonta diche vince e riapre il Mondiale. Alle 14 la gara di MotoGP con Zarco in pole, si chiude alle 15.30 con la gara di Moto2 e Vietti che scatta dalla quinta posizione. Tutto ...In seguito al fuso orario ricordiamo un lieve cambio nel programma della giornata odierna. La prova dellasarà infatti alle 12.20, mentre la Moto2 si svolgerà alle 15.30, dopo la bandiera a scacchi della 12ma sfida della MotoGP.Moto3, le parole di Dennis Foggia dopo la vittoria del GP di Gran Bretagna 2022 a Silverstone: "Ho dato tutto nell'ultimo giro" ...Moto3 Gp Gran Bretagna Gara - Gara pazza quella della Moto3 a Silverstone, con colpi di scena a non finire sino alla bandiera a scacchi. A vincere è stato uno straordinario Dennis Foggia, che a pochi ...