Meteo, il caldo ha le ore contate. Possibili piogge e temperature in calo anche in Sicilia (Di domenica 7 agosto 2022) Al Nord condizioni di instabilità atmosferica: il rischio di rovesci e temporali aumenterà sulle aree alpine nel pomeriggio; tra il tardo pomeriggio e la sera probabile temporali anche sulle pianure...

