Maltempo | albero si abbatte su auto nel torinese | un morto

(Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Tragedia nella notte a Pino torinese, uno dei comuni del torinese coinvolti da un violento temporale. Un 56enne è deceduto dopo che un albero sradicato dal forte vento si è abbattuto sul suo taxi. Sul mezzo c'era anche una passeggera che è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieri che hanno estratto dall'auto, incastrati tra le lamiere, il corpo del 56enne e la passeggera. Oltre al personale del 118, sul luogo anche i carabinieri cui sono affidate le indagini.

