Maltempo | albero piomba su un taxi nel Torinese | muore il conducente

Un albero è caduto su un taxi nella notte a Pino Torinese, sulla collina sopra la città, causando la morte del conducente, Ezio Cauda, 56 anni. È accaduto durante un temporale, con vento forte.

