Lo strappo di Calenda: "Non intendo andare avanti con l'alleanza col Pd" (Di domenica 7 agosto 2022) AGI - Carlo Calenda annuncia la rottura del patto elettorale con Pd in diretta tv, rispondendo alle domande di Lucia Annunziata a In mezz'ora in più su Raitre. "Ho annunciato la mia decisione a Dario Franceschini, poco prima di venire qui". Credo che ci debba essere un minimo di sintonia valoriale, che io sento con Enrico Letta, ma non con gli altri. Leggi su agi (Di domenica 7 agosto 2022) AGI - Carloannuncia la rottura del patto elettorale con Pd in diretta tv, rispondendo alle domande di Lucia Annunziata a In mezz'ora in più su Raitre. "Ho annunciato la mia decisione a Dario Franceschini, poco prima di venire qui". Credo che ci debba essere un minimo di sintonia valoriale, che io sento con Enrico Letta, ma non con gli altri.

lorepregliasco : A quanto mi risulta, nonostante lo strappo di Calenda, +Europa dovrebbe rimanere in alleanza con il Partito Democra… - fisco24_info : Lo strappo di Calenda: 'Non intendo andare avanti con l'alleanza col Pd': AGI - Carlo Calenda annuncia la rottura d… - loris30999 : RT @lorepregliasco: A quanto mi risulta, nonostante lo strappo di Calenda, +Europa dovrebbe rimanere in alleanza con il Partito Democratico… - sbuttix : RT @lorepregliasco: A quanto mi risulta, nonostante lo strappo di Calenda, +Europa dovrebbe rimanere in alleanza con il Partito Democratico… - LancellottiFabi : RT @lorepregliasco: A quanto mi risulta, nonostante lo strappo di Calenda, +Europa dovrebbe rimanere in alleanza con il Partito Democratico… -