LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti il warm-up (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI warm UP E GARA DELLA MOTOGP DALLE 10.40 E DALLE 14.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI warm UP E GARA DELLA MOTO2 DALLE 11.10 E DALLE 15.30 10.13 La pista di questo fine settimana è una delle più lunghe del calendario, impianto in cui non si può sbagliare. Il disegno è il medesimo della F1, cambia solamente l’impostazione dell’Hangar Straight e la collocazione del traguardo che non è sull’Hamilton Straight, ma dopo la ‘Woodcote’. 10.10 La classifica del Mondiale alla vigilia del round di Silverstone: 1 GARCIA Sergio SPA 182 20 13 25 – 25 20 9 25 13 16 16 2 33 GUEVARA Izan SPA 179 8 20 – 9 11 25 16 20 25 25 203 67 64 FOGGIA Dennis ITA 115 9 25 20 20 8 0 13 – – 20 – 4 69 2 ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADIUP E GARA DELLA MOTOGP DALLE 10.40 E DALLE 14.00 CLICCA QUI PER LADIUP E GARA DELLA MOTO2 DALLE 11.10 E DALLE 15.30 10.13 La pista di questo fine settimana è una delle più lunghe del calendario, impianto in cui non si può sbagliare. Il disegno è il medesimo della F1, cambia solamente l’impostazione dell’Hangar Straight e la collocazione del traguardo che non è sull’Hamilton Straight, ma dopo la ‘Woodcote’. 10.10 La classifica del Mondiale alla vigilia del round di Silverstone: 1 GARCIA Sergio SPA 182 20 13 25 – 25 20 9 25 13 16 16 2 33 GUEVARA Izan SPA 179 8 20 – 9 11 25 16 20 25 25 203 67 64 FOGGIA Dennis ITA 115 9 25 20 20 8 0 13 – – 20 – 4 69 2 ...

Reemul64 : RT @corsedimoto: LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoGP in te… - dianatamantini : LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoG… - corsedimoto : LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoG… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale. Si inizia alle 10.20 - #Moto3… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #BritishGP #SilverstoneGP Il pilota brasiliano ha battuto #Guevara e #Yamanaka - -