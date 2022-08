Letta “Unico alleato possibile per Calenda è Calenda” (Di domenica 7 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l'Unico alleato possibile per Calenda sia Calenda. Noi andiamo avanti nell'interesse dell'Italia”. Lo scrive su Twitter il leader Pd Enrico Letta.Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho ascoltato Carlo. Mi pare da tutto quel che ha detto che l'persia. Noi andiamo avanti nell'interesse dell'Italia”. Lo scrive su Twitter il leader Pd Enrico.Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS).

AlexBazzaro : Secondo Letta gli italiani dovrebbero votare una coalizione che non serve per governare e che quindi ha l’unico sc… - carlosibilia : Fino ad ora la campagna elettorale dei partiti italiani è cominciata con un mercanteggio di poltrone. Idee zero. Il… - CarloCalenda : Ma figurati! Nell'accordo si chiarisce che ci sono due leadership: Letta per la sinistra e io per liberali e popola… - Varco001 : RT @eu_pizzimenti: Ma la linea del PD è stata almeno ratificata dall'unico organo nazionale esistente? Non dico di organizzare una consulta… - illusioneottica : #Calenda #Bonino #mezzorainpiù #Letta ha fatto un CAPOLAVORO! Dopo essere stato abbandonato DA CARLETTO il princip… -