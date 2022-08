Kostic Juve, c’è fretta di chiudere: fissata la deadline (Di domenica 7 agosto 2022) Kostic Juve, i bianconeri hanno fretta di chiudere l’affare. fissata la deadline per il serbo: dovrà essere a Torino entro questo limite Quest’oggi Tuttosport ha fatto il punto su Filip Kostic, il cui futuro ormai sembra essere destinato a colorarsi a tinte bianconere, nonostante la distanza tra i club per il suo acquisto. Anche ieri sono proseguiti i contatti per dare una spallata definitiva, anche se ballano circa 5 milioni di euro tra l’offerta dei bianconeri e la richiesta tedesca. La Juve vorrebbe chiudere ogni tipo di discorso entro e non oltre le 48 ore, per averlo a disposizione a inizio campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022), i bianconeri hannodil’affare.laper il serbo: dovrà essere a Torino entro questo limite Quest’oggi Tuttosport ha fatto il punto su Filip, il cui futuro ormai sembra essere destinato a colorarsi a tinte bianconere, nonostante la distanza tra i club per il suo acquisto. Anche ieri sono proseguiti i contatti per dare una spallata definitiva, anche se ballano circa 5 milioni di euro tra l’offerta dei bianconeri e la richiesta tedesca. Lavorrebbeogni tipo di discorso entro e non oltre le 48 ore, per averlo a disposizione a inizio campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : In queste ore sono previsti nuovi contatti tra #Juve ed #Eintracht per #Kostic: i bianconeri vogliono chiudere l’op… - Gazzetta_it : Chi è Kostic, il piccolo Robben che schiva avversari e riflettori #juve #calciomercato - AlfredoPedulla : #Kostic e la #Juve: una storia partita da qui, a sorpresa, addirittura il 21 maggio. Stasera ha salutato i tifosi d… - CalcioNews24 : La #Juve vuole chiudere in fretta per #Kostic ?? - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: GAZZETTA, Juve da oltre 850 cross con Di -