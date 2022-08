Juventus | accordo con la Sampdoria per Rugani

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Juventus, c'è l'accordo per #Kostic: lui vuole i bianconeri Ora da trovare l'intesa con l'Eintra… - GiovaAlbanese : L’#Eintracht chiede 20 milioni, la #Juventus ne offre 12 più 3: #Kostic vuole la #Juve (ed già d’accordo sull’ingag… - Gazzetta_it : Fagioli vede la fumata bianca: rinnovo con la Juve fino al 2026, accordo a un passo - Giovann14793883 : RT @SMontemorra: Sampdoria pronta a pagare mezzo ingaggio a Rugani, c'è l'accordo con la Juve - CrapanzanoRobin : RT @JuveRoad: ?? La #Juventus è fiduciosa di ingaggiare Filip #Kostic dall'Eintracht Francoforte. I bianconeri sono pronti a presentare una… -

Il Gallo aspetta la Roma, che deve piazzare Shomurodov: col Bologna si cerca l'sul riscatto. anche per il raffreddarsi della pista. ( LEGGI LA NOTIZIA ) Ore 8:10 - Zaniolo sempre ...Commenta per primo La Sampdoria vuole definire un innesto in difesa il prima possibile. Il nome in pole, attualmente, è Daniele Rugani della. L'con il club bianconero c'è già, sulla base di un prestito con ingaggio da 3 milioni netti a stagione pagato al 50% dai bianconeri, mentre la Samp contribuirebbe con 1,5 milioni a ...La Juventus deve fare ancora un piccolo sforzo per mettere le mani su Filip Kostic, esterno d'attacco classe 1992 della nazionale serba e dell'Eintracht Francoforte. Come riportato ...12:21 - IL PUNTO SUL MERCATO - Secondo Sky Sport, ci sarebbe distanza tra la Juventus e l'Atletico per Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe il prescelto di Allegri. Ma oggi ci ...