Incontenibile Rogers | a San José sogna il primo titolo

Tennis World Italia

Shelbytorna dopo sei anni in una finale WTA. A San Jose sfiderà Kasatkina che vincendo tornerebbe in Top 10. Shelbyquesta settimana al WTA di San Jose. La statunitense ha sconfitto 63 64 Veronika Kudermetova e raggiunto così la prima finale in sei anni., che sogna il primo titolo nel ...Shelbytorna dopo sei anni in una finale WTA. A San Jose sfiderà Kasatkina che vincendo tornerebbe in Top 10. Shelbyquesta settimana al WTA di San Jose. La statunitense ha sconfitto 63 64 Veronika Kudermetova e raggiunto così la prima finale in sei anni., che sogna il primo titolo nel ... Pilic è sicuro: "Rispetto Roger Federer e Rafa Nadal, ma Djokovic è il GOAT" Shelby Rogers torna dopo sei anni in una finale WTA. A San Jose sfiderà Kasatkina che vincendo tornerebbe in Top10. Shelby Rogers è ...