GdS – Lazio | Luis Alberto-Siviglia | serve un’accelerata

Leggi su justcalcio

(Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-06 14:00:37 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Anche la famiglia spinge il Mago verso la Spagna, ma i biancocelesti attendono la cifra giusta. E Sarri ha già l’idea per sostituirlo, per rendere tutti felici e contenti.vuole tornare in Spagna, più precisamente al, la squadra per la quale ha sempre fatto il tifo. Anche in famiglia spingono per il suo trasferimento: “Il suo ritorno sarebbe il sogno di tutti – ha detto la madre -. Inoltre, potrei andarlo a vedere di persona e non me lo perderei. Il mio biglietto è già prenotato. Chiedo a Monchi, direttore sportivo del, di riportalo a casa”. Anche Vicente, uno dei fratelli del giocatore della, ha detto la sua ...