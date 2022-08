Fiorentina, nulla di grave per Nico Gonzalez: l’argentino ci sarà contro la Cremonese (Di domenica 7 agosto 2022) Buone notizie per la Fiorentina, che può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Nico Gonzalez. L’attaccante argentino aveva infatti lasciato il terreno di gioco nel corso del primo tempo dell’amichevole contro il Betis a causa di una botta all’anca. Tuttavia, il club ha spiegato che il ragazzo era già sofferente per via di un colpo subito in passato, pertanto non c’è da preoccuparsi in vista dell’inizio di campionato. Gonzalez sarà infatti a disposizione di mister Italiano per il match contro la Cremonese, in programma domenica 14 agosto all’Artemio Franchi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Buone notizie per la, che può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di. L’attaccante argentino aveva infatti lasciato il terreno di gioco nel corso del primo tempo dell’amichevoleil Betis a causa di una botta all’anca. Tuttavia, il club ha spiegato che il ragazzo era già sofferente per via di un colpo subito in passato, pertanto non c’è da preoccuparsi in vista dell’inizio di campionato.infatti a disposizione di mister Italiano per il matchla, in programma domenica 14 agosto all’Artemio Franchi. SportFace.

