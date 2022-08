Elezioni 2022, Letta: "Unico alleato possibile per Calenda è Calenda" (Di domenica 7 agosto 2022) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l'Unico alleato possibile per Calenda sia Calenda". Così su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta, commentando lo strappo di Carlo Calenda con i dem. "Noi andiamo avanti nell'interesse dell'Italia", aggiunge il leader dem parlando in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. . Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Ho ascoltato Carlo. Mi pare da tutto quel che ha detto che l'persia". Così su Twitter il segretario del Pd Enrico, commentando lo strappo di Carlocon i dem. "Noi andiamo avanti nell'interesse dell'Italia", aggiunge il leader dem parlando in vista dellepolitiche del 25 settembre. .

