Carlo Calenda va da solo | rompe il patto con il Pd

Pochi giorni dopo l'annuncio del suo accordo con Enrico Letta ,cambia idea: non andrà più alle elezioni in alleanza col Pd. Il leader di Azione, a Mezz'ora in più su Rai3, ha infatti ufficializzato l'addio all'alleanza di centrosinistra dopo che ...AGI -annuncia la rottura del patto elettorale con Pd in diretta tv, rispondendo alle domande di Lucia Annunziata a In mezz'ora in più su Raitre. 'Ho annunciato la mia decisione a Dario ...Calenda, non intendo andare avanti con alleanza con Pd ++ Lo ha detto parlando a in Mezz'ora in più (ANSA) GRS-TG "Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro coraggio, bellezza, serietà e a ...Del resto, Carlo Calenda aveva detto più volte che non c'era posto nella stessa coalizione per Azione e Nicola Frattoiani e Angelo Bonelli. Adesso è arrivata anche l'ufficialità: Azione e il ...