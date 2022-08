Canoa velocità, Mondiali 2022: Samuele Burgo e Andrea Schera conquistano l’argento nel K2 1000 (Di domenica 7 agosto 2022) Samuele Burgo e Andrea Schera hanno conquistato una splendida medaglia d’argento nel K2 1000 ai Mondiali 2022 di Canoa velocità, in corso di svolgimento ad Halifax (Canada). Gli azzurri avevano centrato il passaggio diretto in Finale A giungendo secondi nella prima batteria di giovedì, preceduti dai tedeschi Martin Hiller e Tamas Grossmann, i quali si sono ripetuti nella giornata odierna conquistando il titolo iridato con il tempo di 3:32.47. La coppia azzurra arpiona il secondo posto con il crono di 3:36.82, chiudendo davanti agli ungheresi Balint Noe e Tamas Kulifai, terzi in 3:37.77, con un distacco di 5.30 dai nuovi campioni del mondo. ORDINE D’ARRIVO 1 GER Martin HILLER / Tamas GROSSMANN 3:32.472 ITA Samuele ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022)hanno conquistato una splendida medaglia d’argento nel K2aidi, in corso di svolgimento ad Halifax (Canada). Gli azzurri avevano centrato il passaggio diretto in Finale A giungendo secondi nella prima batteria di giovedì, preceduti dai tedeschi Martin Hiller e Tamas Grossmann, i quali si sono ripetuti nella giornata odierna conquistando il titolo iridato con il tempo di 3:32.47. La coppia azzurra arpiona il secondo posto con il crono di 3:36.82, chiudendo davanti agli ungheresi Balint Noe e Tamas Kulifai, terzi in 3:37.77, con un distacco di 5.30 dai nuovi campioni del mondo. ORDINE D’ARRIVO 1 GER Martin HILLER / Tamas GROSSMANN 3:32.472 ITA...

