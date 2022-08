Calcio: ufficiale, il belga Mertens è del Galatasaray (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’ingaggio di Dries Mertens è stato ufficializzato dal Galatasaray sul proprio account di Twitter. Il belga, sbarcato ieri sera a Istanbul, si è legato al club turco per una stagione con opzione per la seconda. Il giocatore ha già avuto modo di sondare il calore dei tifosi turchi insieme all’altro neo acquisto, Lucas Torreira. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’ingaggio di Driesè stato ufficializzato dalsul proprio account di Twitter. Il, sbarcato ieri sera a Istanbul, si è legato al club turco per una stagione con opzione per la seconda. Il giocatore ha già avuto modo di sondare il calore dei tifosi turchi insieme all’altro neo acquisto, Lucas Torreira. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

BlunoteWeb : Grottaglie Calcio: Mercato, ufficiale Modou Sowe - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Milan, Marco Brescianini in prestito al Cosenza - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Milan, Marco Brescianini in prestito al Cosenza - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Milan, Marco Brescianini in prestito al Cosenza - apetrazzuolo : UFFICIALE - Milan, Marco Brescianini in prestito al Cosenza -