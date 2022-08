Cadavere sui binari nel pisano | disagi e ritardi sulla circolazione ferroviaria

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 7 agosto 2022) Una domenica difficile per molti viaggiatori e turisti . Purtroppo una notizia di cronaca nera ha influenzato anche la. Ildi una persona è stato rinvenuto intorno alle 6:30 di domenica lungo idella ferrovia tra Pontedera e San Romano, in provincia di Pisa. L’autorità giudiziaria è arrivata per l’identificazione e per l’avvio delle indagini, insieme alle forze dell’ordine. Come succede però in questi casi, le tempistiche sono lunghe e ovviamente, ci sono stati deiper i treni. Per rimuovere la salma è stata interrotta ladei treni e ci sono statiper i passeggeri. Nulla si sa al momentopersona morta che è stata ritrovata sui ...