Asd Durazzano Calcio | cambio di denominazione e annuncio dell’organigramma

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – L’ASDdopo ilufficiale diè lieta di comunicare l’organigramma societario per la stagione sportiva 2022-2023. Tante riconferme con qualche novità, il presidente sarà Ionut Stefan Di Nuzzo, sempre in prima linea per la causa durazzanese per cui si è contraddistinto nel corso degli anni. La carica di presidente onorario sarà ricoperta da Giuseppe Abbatiello mentre per il ruolo di segretario generale è stato riconfermato Francesco Marciano, dottore commercialista e punto di riferimento nei rapporti con l’ente comunale. Nel consiglio direttivo conferma nel ruolo di cassiere per Domenico Buffolino, uomo di fiducia della società che aveva già negli scorsi anni ricoperto il medesimo ruolo di gestione finanziaria. La carica di ...