Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 agosto 2022)DEL 6 AGOSTOORE 08:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA LAURENTINA AL MOMENTO I VEICOLI SCORRONO SULLA SOLA CORSIA DI EMERGENZA DISAGI A CAUSA DI INCIDENTI ANCHE SULL’A1NAPOLI, DOVE AL MOMENTO SI SEGNALANO FORTI RALLENTAMENTI TRA CEPRANO E CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI PASSIAMO AL TRAFFICO CHE INIZIA AD INTENSIFICARSI IN PARTICOLARE PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ DI VILLEGGIATURA SEMPRE SULL’A1 CODE IN DIREZIONE SUD TRA LA A24TERAMO E VALMONTONE E PIU’ AVANTI TRA COLLEFERRO E ANAGNI CAMBIAMO ARGOMENTO: IERI L’ACCORDO DI AGGIORNAMENTO DEL CORRIDOIO ...