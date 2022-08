Vacanza al mare diventa un incubo, 21enne sbaglia il tuffo dalla scogliera: è grave (Di sabato 6 agosto 2022) La vittima di questa tragedia è un ragazzo di appena 21 anni di Como. Lui si trovava insieme ad alcuni amici nella Baia dei Turchi, in Puglia. Il 21enne ha sbagliato un tuffo e questo errore gli è costato caro. Appena i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente si sono resi conto che la situazione era molto grave. Tragedia in Vacanza, ferito gravemente un 21enne di Como Non ha calcolato bene l’altezza della scogliera e per questo è finito in ospedale. Lui, insieme al suo gruppo di amici, si trovavano nella Baia dei Turchi. L’episodio è accaduto intorno all’ora di pranzo: il ragazzo si è tuffato nel posto sbagliato. È atterrato infatti in una zona profonda non più di due metri e ha impattato col fondale. Tornato in ... Leggi su tvzap (Di sabato 6 agosto 2022) La vittima di questa tragedia è un ragazzo di appena 21 anni di Como. Lui si trovava insieme ad alcuni amici nella Baia dei Turchi, in Puglia. Ilhato une questo errore gli è costato caro. Appena i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente si sono resi conto che la situazione era molto. Tragedia in, feritomente undi Como Non ha calcolato bene l’altezza dellae per questo è finito in ospedale. Lui, insieme al suo gruppo di amici, si trovavano nella Baia dei Turchi. L’episodio è accaduto intorno all’ora di pranzo: il ragazzo si è tuffato nel postoto. È atterrato infatti in una zona profonda non più di due metri e ha impattato col fondale. Tornato in ...

