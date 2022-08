Traffico Roma del 06-08-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati a questo appuntamento da Simone a Cerchiara sulla via Appia abbiamo rallentamenti e lavori tra il raccordo anulare Ciampino ripercussioni sul Raccordo Anulare si tratta di coda all’uscita della Appia lungo la carreggiata esterna per cui arrivano dalla Ardeatina veicolo in fiamme sulla A1 verso Napoli tra Guidonia e il bivio per la 24L’Aquila è bloccato illa visibilità è ridotta a causa del fumo procedere con prudenza anche sulla via Tiburtina tra Setteville e Tivoli aall’appio un incendio in via dell’Almone anche qui moderare la velocità e questo per il momento è tutto dettagli di queste di altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...