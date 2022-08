Spalletti: “La squadra è incompleta, la società lo sa” (Di sabato 6 agosto 2022) Spalletti ha parlato a Sky dopo Napoli-Espanyol (tratto da tutto napoli.net) “E’ stato un livello alto di aggressività, ci sono stati tantissimi falli. Ogni volta che ci liberavamo per andare a imbucare e fare il passaggio di qualità, c’è stato il fallo sistematico. Ma è questo il calcio che dobbiamo affrontare, per cui è stato un buonissimo test. Dobbiamo però far girare meglio la palla in alcuni casi, bisogna farlo con maggiore pulizia e meno difficoltà nel trovare l’uomo nello spazio. De Laurentiis in panchina. E’ chiaro che abbiamo bisogno dell’apporto di tutti, per cui il presidente è il primo che tenta di trasferire voglia e disponibilità. In quel caso lì ha ritenuto si dovesse protestare, ed è andato a protestare. Il protestatore di panchina non lo avevamo (ride, ndr). Osimhen. Il gruppo storico che poi ha permesso al Napoli di fare diversi campionati ad alti ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022)ha parlato a Sky dopo Napoli-Espanyol (tratto da tutto napoli.net) “E’ stato un livello alto di aggressività, ci sono stati tantissimi falli. Ogni volta che ci liberavamo per andare a imbucare e fare il passaggio di qualità, c’è stato il fallo sistematico. Ma è questo il calcio che dobbiamo affrontare, per cui è stato un buonissimo test. Dobbiamo però far girare meglio la palla in alcuni casi, bisogna farlo con maggiore pulizia e meno difficoltà nel trovare l’uomo nello spazio. De Laurentiis in panchina. E’ chiaro che abbiamo bisogno dell’apporto di tutti, per cui il presidente è il primo che tenta di trasferire voglia e disponibilità. In quel caso lì ha ritenuto si dovesse protestare, ed è andato a protestare. Il protestatore di panchina non lo avevamo (ride, ndr). Osimhen. Il gruppo storico che poi ha permesso al Napoli di fare diversi campionati ad alti ...

