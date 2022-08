Sacchi: «In Serie A più giovani, Milan e Inter per lo scudetto» (Di sabato 6 agosto 2022) Arrigo Sacchi fa il punto sulle aspettative per la prossima Serie A: «Vorrei un campionato con più giovani» Sulla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi fa il punto sulla prossima Serie A, ad una settimana dal via della competizione. Di seguito le sue parole. giovani – «La prima cosa che vorrei sottolineare è che vorrei vedere un campionato a cui partecipano società con i bilanci regolari e non in rosso: altrimenti non è più un torneo veritiero. E poi vorrei una Serie A con più giovani. Diamo spazio alle nuove voci, anche in panchina: non chiudiamoci dietro i soliti vecchi steccati. i giovani portano entusiasmo, passione, allegria. Apriamo loro le porte e facciamoli giocare. E magari, intanto che ci siamo, evitiamo di compare tanti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Arrigofa il punto sulle aspettative per la prossimaA: «Vorrei un campionato con più» Sulla Gazzetta dello Sport, Arrigofa il punto sulla prossimaA, ad una settimana dal via della competizione. Di seguito le sue parole.– «La prima cosa che vorrei sottolineare è che vorrei vedere un campionato a cui partecipano società con i bilanci regolari e non in rosso: altrimenti non è più un torneo veritiero. E poi vorrei unaA con più. Diamo spazio alle nuove voci, anche in panchina: non chiudiamoci dietro i soliti vecchi steccati. iportano entusiasmo, passione, allegria. Apriamo loro le porte e facciamoli giocare. E magari, intanto che ci siamo, evitiamo di compare tanti ...

