Roma - Shakhtar, 65mila tifosi: ecco le informazioni per accedere all'Olimpico (Di sabato 6 agosto 2022) Roma - L'entusiasmo visto giovedì a Ciampino per l'arrivo di Gini Wijnaldum è solo l'antipasto della grande festa che si scatenerà domani sera per la prima partita della nuova stagione allo stadio ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 agosto 2022)- L'entusiasmo visto giovedì a Ciampino per l'arrivo di Gini Wijnaldum è solo l'antipasto della grande festa che si scatenerà domani sera per la prima partita della nuova stagione allo stadio ...

OfficialASRoma : ?? Roma-Shakhtar è SOLD OUT! ?? Grazie a tutti i tifosi giallorossi! ???? ?? La serata inizierà alle 19:45 con la pre… - OfficialASRoma : ????? A rendere ancora più speciale il nostro ritorno allo Stadio Olimpico il 7 agosto ci sarà l'esibizione di Blanco… - sportli26181512 : Roma-Shakhtar, 65mila tifosi: ecco le informazioni per accedere all’Olimpico: Alle 19.45 la presentazione della squ… - infoitsport : Roma-Shakhtar Donetsk, dove vedere la partita in diretta tv e streaming - infoitsport : Roma-Shakhtar: ecco tutte le informazioni utili per i tifosi allo stadio (COMUNICATO) -