Pennetta: «Sembra strano ma Fognini è un uomo paziente, i maschi spesso sono immaturi» (Di sabato 6 agosto 2022) Il Corriere della Sera pubblica un’ampia intervista a Flavia Pennetta ex tennista, vincitrice degli Us Open, riportiamo la parte su Fabio Fognini che è suo marito e con cui ha avuto tre figli. Fabio Fognini è stato un’occasione? «È stato un innamoramento dopo anni di amicizia, durante i quali abbiamo avuto altri partner. Fabio è un buon compagno di vita, il marito che mi aspettavo. Sembrerà strano che io lo dica, ma è un uomo paziente. La pazienza che non ha in campo la tiene per la famiglia. I maschi spesso sono immaturi, tendono a rimanere sempre nel ruolo di figli, faticano ad affrancarsi dalle famiglie d’origine. Fabio è cresciuto e migliorato, senza sfuggire alla regola. Grazie a Dio con sua madre e suo padre, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) Il Corriere della Sera pubblica un’ampia intervista a Flaviaex tennista, vincitrice degli Us Open, riportiamo la parte su Fabioche è suo marito e con cui ha avuto tre figli. Fabioè stato un’occasione? «È stato un innamoramento dopo anni di amicizia, durante i quali abbiamo avuto altri partner. Fabio è un buon compagno di vita, il marito che mi aspettavo. Sembreràche io lo dica, ma è un. La pazienza che non ha in campo la tiene per la famiglia. I, tendono a rimanere sempre nel ruolo di figli, faticano ad affrancarsi dalle famiglie d’origine. Fabio è cresciuto e migliorato, senza sfuggire alla regola. Grazie a Dio con sua madre e suo padre, ...

