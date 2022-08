Moto2, GP Gran Bretagna 2022: Dixon svetta, Vietti 10° e in Q2 con Arbolino. Fernandez e Ogura davanti (Di sabato 6 agosto 2022) Jake Dixon ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale Moto2 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il britannico ha dominato la sessione che precede le qualifiche, infliggendo ben quattro decimi di distacco ad Augusto Fernandez. Prestazione di lusso da parte dell’alfiere del GasGas Aspar Team, ma lo spagnolo del Red Bull KTM Ajo si è difeso egregiamente. Ricordiamo che l’iberico si trova al comando della classifica generale, a pari punti con il nostro Celestino Vietti. Il centauro italiano, però, non è riuscito a brillare in questa sessione ed è soltanto decimo con un ritardo di 0.859. L’alfiere del Mooney VR46 Racing Team è riuscito comunque a staccare l’accesso diretto al Q2, al pari del giapponese Ai ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Jakeha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Silverstone. Il britannico ha dominato la sessione che precede le qualifiche, infliggendo ben quattro decimi di distacco ad Augusto. Prestazione di lusso da parte dell’alfiere del GasGas Aspar Team, ma lo spagnolo del Red Bull KTM Ajo si è difeso egregiamente. Ricordiamo che l’iberico si trova al comando della classifica generale, a pari punti con il nostro Celestino. Il centauro italiano, però, non è riuscito a brillare in questa sessione ed è soltanto decimo con un ritardo di 0.859. L’alfiere del Mooney VR46 Racing Team è riuscito comunque a staccare l’accesso diretto al Q2, al pari del giapponese Ai ...

