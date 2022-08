Milan, Sky: “Un campione d’Europa per la difesa di Pioli” (Di sabato 6 agosto 2022) Milan difesa- Il Milan continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni estivi da svolgere. Stasera i Rossoneri giocheranno alle ore 19:00 in casa del Vicenza, ci sarà anche il debutto di Charles De Keteleare. Acquistato il trequartista tanto ambito da Stefano Pioli, ora Maldini e Massara sono al lavoro per un nuovo difensore. L’addio di Romagnoli e di Gabbia, permette a Pioli di contare solamente 3 difensori nel roster difensivo. Con un Kjær che, non da rassicurazioni totali sul suo stato fisico, i campioni d’Italia in carica hanno bisogno di un difensore. Dall’inizio del mercato, sono stati sondati vari nomi: tra cui Tanganga in uscita dal Tottenham ma, solo tramite prestito con diritto di riscatto, formula che non piace al Milan. Nella scorsa settimana si è parlato di un ... Leggi su seriea24 (Di sabato 6 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni estivi da svolgere. Stasera i Rossoneri giocheranno alle ore 19:00 in casa del Vicenza, ci sarà anche il debutto di Charles De Keteleare. Acquistato il trequartista tanto ambito da Stefano, ora Maldini e Massara sono al lavoro per un nuovo difensore. L’addio di Romagnoli e di Gabbia, permette adi contare solamente 3 difensori nel roster difensivo. Con un Kjær che, non da rassicurazioni totali sul suo stato fisico, i campioni d’Italia in carica hanno bisogno di un difensore. Dall’inizio del mercato, sono stati sondati vari nomi: tra cui Tanganga in uscita dal Tottenham ma, solo tramite prestito con diritto di riscatto, formula che non piace al. Nella scorsa settimana si è parlato di un ...

