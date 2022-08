LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Moreira in pole per la prima volta, 4° posto per Rossi davanti a Nepa (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.55 E DALLE 14.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO2 DALLE 16.10 14.22 Seconda fila per Guevara, mentre resta fuori dalla Top10 lo spagnolo Garcia. Yamanaka ha concluso terzo davanti a Rossi, il migliore degli italiani per meno di un decimo su Nepa. 14.19 La classifica della Q2. 1 10 D. Moreira 2:10.951 2 28 I. GUEVARA +0.068 3 6 R. YAMANAKA +0.078 4 54 R. Rossi +0.108 5 82 S. Nepa +0.180 6 53 D. ÖNCÜ +0.229 7 7 D. FOGGIA +0.255 8 24 T. SUZUKI +0.294 9 71 A. ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.55 E DALLE 14.30 CLICCA QUI PER LADELLE QUALIFICHE DI MOTO2 DALLE 16.10 14.22 Seconda fila per Guevara, mentre resta fuori dalla Top10 lo spagnolo Garcia. Yamanaka ha concluso terzo, il migliore degli italiani per meno di un decimo su. 14.19 La classifica della Q2. 1 10 D.2:10.951 2 28 I. GUEVARA +0.068 3 6 R. YAMANAKA +0.078 4 54 R.+0.108 5 82 S.+0.180 6 53 D. ÖNCÜ +0.229 7 7 D. FOGGIA +0.255 8 24 T. SUZUKI +0.294 9 71 A. ...

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: inizia la Q1 presente Sergio Garcia - #Moto3 #Bretagna #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Rossi passa in Q2 Garcia si salva. Tra poco la lotta per la pole -… - infoitsport : LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: qualifiche in tempo reale - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #BritishGP #SilverstoneGP Il pilota del Team #Leopard davanti alle #KTM di #DenizOncu e #DanielHolgado - https:… - motograndprixit : #Moto3 #BritishGP #SilverstoneGP Il pilota del Team #Leopard davanti alle #KTM di #DenizOncu e #DanielHolgado - -