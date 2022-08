Lando Buzzanca, il medico: “È scheletrico, chiede di essere salvato” (Di sabato 6 agosto 2022) Arriva il disperato appello di Lando Buzzanca che chiede di essere salvato. Il medico ha rivelato il suo stato di salute Torna a parlare Fulvio Tomaselli, medico di fiducia di Lando Buzzanca, sulle condizioni di salute dell’attore. Infatti l’uomo ha riportato come l’uomo ha perso ben 30 chili e sarebbe scheletrico: arriva la richiesta di essere salvato. Le condizioni dell’attore sono tragiche (via WebSource)Dopo l’annuncio choc stanno facendo discutere le condizioni di salute di Lando Buzzanca. Infatti la sua compagna Francesca Della Valle, all’anagrafe Francesca Lavacca, sta lottando per riportare a casa l’attore. Laureata in ... Leggi su vesuvius (Di sabato 6 agosto 2022) Arriva il disperato appello dichedi. Ilha rivelato il suo stato di salute Torna a parlare Fulvio Tomaselli,di fiducia di, sulle condizioni di salute dell’attore. Infatti l’uomo ha riportato come l’uomo ha perso ben 30 chili e sarebbe: arriva la richiesta di. Le condizioni dell’attore sono tragiche (via WebSource)Dopo l’annuncio choc stanno facendo discutere le condizioni di salute di. Infatti la sua compagna Francesca Della Valle, all’anagrafe Francesca Lavacca, sta lottando per riportare a casa l’attore. Laureata in ...

