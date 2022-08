Incendi, record in Ue: da gennaio 2022 in fiamme oltre 600mila ettari, più dell’intera Liguria. Quasi il quadruplo rispetto alla media (Di sabato 6 agosto 2022) record d’Incendi in Unione europea. Dal 1° gennaio a oggi i roghi hanno avvolto un’area di 600mila ettari, più dell’intera Liguria (542mila ettari). La cifra è Quasi il quadruplo rispetto alla media degli ultimi 16 anni, che nello stesso arco di tempo è pari a 158mila ettari. I dati sono forniti dall’European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea. Da record anche il numero di grandi Incendi (oltre 30 ettari) in Ue: dall’inizio dell’anno sono stati 2.144, a fronte dei 493 in media tra il 2006 e il 2021. In Italia finora sono bruciati 37mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022)d’in Unione europea. Dal 1°a oggi i roghi hanno avvolto un’area di, più(542mila). La cifra èildegli ultimi 16 anni, che nello stesso arco di tempo è pari a 158mila. I dati sono forniti dall’European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea. Daanche il numero di grandi30) in Ue: dall’inizio dell’anno sono stati 2.144, a fronte dei 493 intra il 2006 e il 2021. In Italia finora sono bruciati 37mila ...

