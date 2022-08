Golf | Wu | Kim e Moore si prendono il comando a metà Wyndham Championship 2022

muttinis : RT @FederGolf: ?? Firekeepers Casino Hotel Championship Negli Stati Uniti vince ???? #Yin superando alla prima buca di playoff ???? #Kim. ???? R… - FederGolf : ?? Firekeepers Casino Hotel Championship Negli Stati Uniti vince ???? #Yin superando alla prima buca di playoff ????… -

Eurosport IT

Da dimenticare il primo round per Jennifer Kupcho . L'americana, numero tre del mondo, chiude al 57° posto con +2. Stesso punteggio per la sudcoreana Hyo Joo. Ancor peggio Lexi Thompson , che a causa del +4 odierno dovrà sudare per superare il taglio del venerdì. +5 infine per due attese protagoniste della vigilia, ovvero la danese Nanna Koerstz Modsen ...Rory McIlroy Il più antico major del, the Open Championship, potrebbe rimanere una questione tutta europea. Rory McIlroy e Viktor ... Alle loro spalle, a - 11, Scottie Scheffler e Si Woo. ... Wyndham Championship: Putt da casa sua per Jooyung Kim Joohyung “Tom” Kim began the Wyndham Championship with a quadruple bogey on his first hole and wasn’t the least bit bothered. The kid seems to be going places in a hurry. Already assured a PGA Tour ...Leading second-round scores on Friday in the US PGA Tour Wyndham Championship in Greensboro, North Carolina (Par-70, USA unless noted): ...