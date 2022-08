Gaza, lanci di razzi e raid di Israele. “Situazione verso escalation” (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora bombardamenti israeliani su Gaza e lanci di razzi dalla Striscia in direzione di Israele all’indomani dell’avvio da parte di Israele dell’operazione ‘Breaking Dawn’. Non si parla di “calma o mediazione” per il momento e la Situazione “va verso un’escalation”, hanno detto dalla Jihad Islamica, secondo quanto riporta al-Jazeera che rilancia notizie dei media palestinesi. Nella notte i militari israeliani hanno arrestato 20 “sospetti” in Cisgiordania, compresi 19 palestinesi “affiliati” alla Jihad Islamica. Le forze israeliane (Idf) affermano di essere pronte a una “settimana di operazioni”, riporta il Times of Israel. Da ieri pomeriggio, confermano, sono stati lanciati più di 160 ... Leggi su italiasera (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora bombardamenti israeliani sudidalla Striscia in direzione diall’indomani dell’avvio da parte didell’operazione ‘Breaking Dawn’. Non si parla di “calma o mediazione” per il momento e la“vaun’”, hanno detto dalla Jihad Islamica, secondo quanto riporta al-Jazeera che ria notizie dei media palestinesi. Nella notte i militari israeliani hanno arrestato 20 “sospetti” in Cisgiordania, compresi 19 palestinesi “affiliati” alla Jihad Islamica. Le forze israeliane (Idf) affermano di essere pronte a una “settimana di operazioni”, riporta il Times of Israel. Da ieri pomeriggio, confermano, sono statiati più di 160 ...

ItalyinIsrael : ???? Sirene attivate in varie località nel centro e nel sud di #Israele a seguito di lanci di razzi da #Gaza. Si rac… - BinaryOptionEU : RT '#Gaza, lanci di razzi e raid di #Israele. 'Situazione verso escalation'. - maola_varalli : RT @GeopoliticalCen: Probabile una nuova escalation nello scontro tra Jihad islamico di Gaza e Israele. Hamas per ora no. Ha partecipato ai… - MarcoLimburgo : Nuova sessione di razzi dalla striscia di Gaza. Le sirene suonano nella città meridionale di Sderot. Il ritmo dei l… - PupiaTv : Gaza, lanci di razzi e raid di Israele: si teme escalation. 20 arresti in Cisgiordania -