Empoli, UFFICIALE: preso un giovane attaccante (Di sabato 6 agosto 2022) Colpo in prospettiva per l'attacco dell'Empoli: dal Vitoria Sport Clube arriva in prestito Herculano Nabian, classe 2004, lo si apprende... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Colpo in prospettiva per l'attacco dell': dal Vitoria Sport Clube arriva in prestito Herculano Nabian, classe 2004, lo si apprende...

AlfredoPedulla : #Empoli, richiesta ufficiale per il ritorno di #Rugani e per sostituire #Viti andato al #Nizza. La #Juve ora può to… - infoitsport : LIVE MERCATO - Ag. Acerbi: 'Piace un po' a tutti'. Milan, ufficiale il rinnovo di Pobega. Lammers all'Empoli. Juven… - ferrantelli94 : RT @EmpoliCalcio: ?? Domani sera il primo impegno ufficiale per l'Empoli con la sfida di Coppa Italia contro la Spal: ecco i numeri scelti d… - likeposoup : RT @EmpoliCalcio: ?? Domani sera il primo impegno ufficiale per l'Empoli con la sfida di Coppa Italia contro la Spal: ecco i numeri scelti d… - EmpoliCalcio : ?? Domani sera il primo impegno ufficiale per l'Empoli con la sfida di Coppa Italia contro la Spal: ecco i numeri sc… -