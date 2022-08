Elezioni, Si e Verdi: intesa con Pd con responsabilità. Incontro tra Letta, Fratoianni e Bonelli (Di sabato 6 agosto 2022) Sinistra italiana cheide che l’intesa comprenda anche M5S ma per il Pd il «perimetro delle alleanze non cambia». Calenda: «Il Patto con il Pd credibile, no ad aggiungerne un altro che lo contraddice». Renzi: il veto del Pd ci apre spazio. La replica del Nazareno: su di lui giudizio durissimo e senza appello. Salvini: detassare subito premi, straordinari e aumenti stipendio. Berlusconi: con noi al governo flat tax per tutti al 23% Leggi su ilsole24ore (Di sabato 6 agosto 2022) Sinistra italiana cheide che l’comprenda anche M5S ma per il Pd il «perimetro delle alleanze non cambia». Calenda: «Il Patto con il Pd credibile, no ad aggiungerne un altro che lo contraddice». Renzi: il veto del Pd ci apre spazio. La replica del Nazareno: su di lui giudizio durissimo e senza appello. Salvini: detassare subito premi, straordinari e aumenti stipendio. Berlusconi: con noi al governo flat tax per tutti al 23%

