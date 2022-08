Elezioni, l’unico modo per sconfiggere le destre è ridare voce a chi non vota più (Di sabato 6 agosto 2022) di Michele Sanfilippo Se nelle prossime Elezioni di settembre si vogliono sconfiggere le destre, la sola speranza è quella di ridare voce a quel 40% di elettori che ha smesso di andare a votare. Io credo che si smetta di votare quando si pensa che un partito valga l’altro. Del resto, soprattutto sul terreno delle politiche economiche, tra la destra e la sinistra italiana, negli ultimi 25 anni, non ci sono state grandi differenze. Anzi, talvolta la sinistra riesce dove non era riuscita la destra. Il Jobs Act, per esempio, che ha introdotto Renzi quando era segretario del Pd, recentemente è entrato nel mirino della Consulta che ha detto che va rivisto in quanto prevede poche tutele per chi è stato licenziato. C’era talmente tanta affinità che quando la sinistra, cioè il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) di Michele Sanfilippo Se nelle prossimedi settembre si voglionole, la sola speranza è quella dia quel 40% di elettori che ha smesso di andare are. Io credo che si smetta dire quando si pensa che un partito valga l’altro. Del resto, soprattutto sul terreno delle politiche economiche, tra la destra e la sinistra italiana, negli ultimi 25 anni, non ci sono state grandi differenze. Anzi, talvolta la sinistra riesce dove non era riuscita la destra. Il Jobs Act, per esempio, che ha introdotto Renzi quando era segretario del Pd, recentemente è entrato nel mirino della Consulta che ha detto che va rivisto in quanto prevede poche tutele per chi è stato licenziato. C’era talmente tanta affinità che quando la sinistra, cioè il ...

