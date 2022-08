Elezioni 2022, Conte contro Letta: “Costituzione non si difende con ammucchiate” (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – “difendere la Costituzione vuol dire avere idee chiare, non fare ammucchiate e spartizione di collegi elettorali e posti. Vuol dire difendere la dignità del lavoro, tutelare l’ambiente e la biodiversità, investire nella sanità e nell’istruzione, proteggere i cittadini non garantiti, il ceto medio che si impoverisce, le piccole imprese, le partite Iva”. Lo scrive il presidente del M5s, Giuseppe Conte, commentando su Fb le parole pronunciate da Enrico Letta, nel corso della presentazione dell’intesa elettorale tra Pd, Ev e Si. “La Costituzione – continua Conte – si difende introducendo il salario minimo a 9 euro l’ora, contrastando la precarietà, intervenendo per i giovani che non possono comprare casa, investendo sulla ... Leggi su italiasera (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – “re lavuol dire avere idee chiare, non faree spartizione di collegi elettorali e posti. Vuol direre la dignità del lavoro, tutelare l’ambiente e la biodiversità, investire nella sanità e nell’istruzione, proteggere i cittadini non garantiti, il ceto medio che si impoverisce, le piccole imprese, le partite Iva”. Lo scrive il presidente del M5s, Giuseppe, commentando su Fb le parole pronunciate da Enrico, nel corso della presentazione dell’intesa elettorale tra Pd, Ev e Si. “La– continua– siintroducendo il salario minimo a 9 euro l’ora, contrastando la precarietà, intervenendo per i giovani che non possono comprare casa, investendo sulla ...

